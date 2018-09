Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Substituto de Lula da Silva dispara nas sondagens

Fernando Haddad mais do que duplicou intenções de voto numa semana e já é segundo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:35

Num desempenho impressionante que evidencia a força eleitoral que o ex-presidente Lula da Silva ainda tem, o candidato que ele escolheu para o substituir nas presidenciais de outubro, Fernando Haddad, disparou 11 pontos nas sondagens em apenas uma semana e já é segundo atrás de Jair Bolsonaro.



De acordo com a mais recente sondagem divulgada na terça-feira à noite pelo Instituto Ibope, Haddad, que na semana passada, quando o PT anunciou que ele iria substituir Lula, tinha apenas 8% das intenções de voto, saltou agora para 19%.



O candidato do PT isolou-se assim no segundo lugar, bem distante do terceiro colocado nas sondagens, Ciro Gomes, que manteve os 11% que tinha há uma semana, e ainda mais de Geraldo Alckmin, que caiu de 9% para 7%, e de Marina Silva, que caiu de 9% para 6%.



Enquanto isso, o radical de direita Jair Bolsonaro, que lidera as sondagens desde que Lula teve a candidatura impugnada, subiu de 26% para 28% e, principalmente, reforçou a sua posição na segunda volta.



Até há pouco, todas as sondagens indicavam que Bolsonaro, apesar de virtual vencedor na primeira volta, perderia para todos os adversários na segunda, mas a nova sondagem coloca-o agora a par de Haddad, Ciro e Alckmin, e à frente de Marina e restantes adversários.