Sucessor de Rajoy será escolhido a 21 de julho

Congresso extraordinário do PP espanhol deverá ser marcado para esta data.

12:21

Mariano Rajoy decidiu abandonar a liderança do PP, depois de ter sido destituído do cargo de primeiro-ministro, na sequência de uma moção de censura ao seu governo. A decisão foi comunicada no dia 5 de Junho, com o político a revelar que o seu sucessor seria escolhido num congresso extraordinário do partido.

Esta segunda-feira, o ex-primeiro-ministro avançou com uma proposta de data para a realização desta reunião do partido: 20 e 21 de Julho.

"Proponho que este congresso [para eleger o próximo presidente do PP] se celebre nos dias 20 e 21 do próximo mês de Julho", afirmou Mariano Rajoy durante o discurso que fez na reunião da direcção nacional, que está a ser realizada hoje.

No discurso, Rajoy salientou que "o senhor Sánchez é o primeiro presidente [do governo espanhol] da história da democracia que não conta com o aval das urnas", segundo o El País.

"Não tenho nem sucessores nem delfins, não podia fazer distinção entre uns e outros porque todos trabalharam comigo mano-a-mano estes anos. Não podia distinguir ninguém porque seria cometer uma enorme injustiça com todos os demais e não estou disposto a fazê-lo", realçou.

E salientou que, "em Setembro, com a nova temporada política, o PP tem de estar perfeitamente organizado".