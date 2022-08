Suécia aprova primeira extradição para a Turquia após acordo sobre adesão à NATO

O Governo sueco confirmou esta quinta-feira a extradição de um cidadão turco, a primeira desde que a Turquia aceitou suspender o veto à entrada da Suécia e Finlândia na NATO em troca de vários compromissos, incluindo extradições.

A autorização do Governo social-democrata sueco ocorre após ter recebido em finais de julho a anuência do Supremo Tribunal, que não considerou existirem riscos na entrega desta pessoa, condenada no seu país de origem a 14 anos de prisão por diversos casos de fraude.

"Trata-se de um caso rotineiro. A pessoa em causa é um cidadão turco e condenado na Turquia por delitos de fraude em 2013 e 2016. A solicitação de extradição chegou no ano passado. Como é costume, o Supremo abordou o caso e concluiu que não existiam impedimentos", assinalou o ministro da Justiça, Morgan Johansson, em comunicado enviado à televisão pública SVT.