Suécia avança para a formação de um Governo de coligação de direita

A Suécia deu esta segunda-feira mais um passo para a formação de um novo Governo, com a eleição do conservador Andreas Norlén como presidente do Parlamento, duas semanas após as eleições legislativas ganhas por uma coligação de direita.

Norlén, que já tinha presidido ao Parlamento na mais recente legislatura, foi eleito na véspera da sessão inaugural do novo Parlamento, em que a direita passa a ter a maioria dos lugares, 176 contra 173 da coligação de centro-esquerda da primeira-ministra interina, a social-democrata Magdalena Andersson.

Os quatro partidos da coligação de direita - que integra o Partido Moderado (conservador), o Partido dos Democratas Suecos (extrema-direita), democratas-cristãos e liberais - estão a negociar um pacto governamental.