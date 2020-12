Suécia considera situação pandémica no país "muito grave" após novo recorde de contágios

As autoridades suecas consideraram hoje "muito grave" a situação no país motivada pela pandemia do coronavírus após um novo recorde de contágios, mas sublinharam que as UCI têm capacidade para acolher doentes e são ampliáveis.

A Suécia, que adotou uma estratégia mais distendida contra o coronavírus que os restantes países nórdicos, notificou nas últimas 24 horas 7.935 novos casos e 58 mortes (soma um total de 312.728 infeções e 7.354 mortos desde março), com uma incidência de 727 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

"A situação é muito grave, há muitos casos em todo o país", admitiu em conferência de imprensa Karin Tegmark Wisell, chefe de departamento da Agência de saúde pública (FHM), apesar de sublinhar que a subida tem diminuído nos últimos dias.