Suécia “devia ter feito mais” para prevenir contágio do coronavírus

O arquitecto da polémica estratégia do governo sueco para enfrentar a pandemia admitiu esta quarta-feira que o país "devia ter feito mais", e reconheceu que a Suécia registou "demasiadas mortes"."Se voltássemos a enfrentar a mesma doença sabendo aquilo que sabemos agora, provavelmente iríamos optar por uma solução a meio caminho entre aquilo que fizemos e aquilo que os outros países fizeram", afirmou Anders Tegnell, epidemiologista-chefe do governo.Ao contrário do outros países, a Suécia recusou impor medidas rigorosas de quarentena e manteve sempre os bares e restaurantes abertos, numa falhada tentativa de criar imunidade de grupo.A Suécia registou até ao momento quase 40 mil infetados e 4668 mortes, tendo liderado até esta segunda-feira a lista dos países com maior taxa de mortalidade diária por milhão de habitantes.O governo já criou uma comissão de inquérito para investigar as falhas.