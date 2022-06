Turquia pede que Suécia e Finlândia considerem preocupações do país na adesão à NATO

A Suécia e a Finlândia devem ter em consideração as preocupações da Turquia no processo de adesão à NATO e deixarem de proteger "organizações terroristas", disse esta quinta-feira o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros turco, numa audiência no Parlamento em Lisboa.

Na sua intervenção inicial durante uma audiência perante a Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento português, que se prolongou por cerca de meia hora, Faruk Kaymakci já tinha aludido à necessidade de cooperação na área da defesa entre os países aliados, considerado que "esta guerra da Rússia" fornece a importante lição de que não é possível "tolerar esta falta de coordenação" entre a UE e a NATO.

"O terrorismo é uma questão importante, têm sorte em estar numa parte da Europa que não se confronta com atividades terroristas, mas a Turquia enfrenta três importantes organizações terroristas", recordou o responsável turco perante os deputados da Comissão presidida pelo deputado do PS Luís Capoula Santos, no período de respostas às questões entretanto colocadas.