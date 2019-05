Suécia reabre investigação a Assange por alegada violação

A justiça da Suécia anunciou esta segunda-feira que irá reabrir uma investigação preliminar sobre a alegada violação de que é acusado o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, avança a Reuters. Decisão foi anunciada pela vice-diretora da Procuradoria, Eva-Marie Persson, em conferência de imprensa.



O ativista australiano, atualmente a aguardar julgamento no Reino Unido por ter violado a liberdade condicional a que tinha sido condenado, irá agora ser alvo de um novo interrogatório por parte da procuradoria sueca. A investigação, que remonta a 2010 e havia sido suspensa em 2017, foi reaberta após a saída de Assange no mês passado da embaixada do Equador em Londres, a 11 de abril de 2019.Em reação à reabertura do caso, a WikiLeaks indicou esta segunda-feira que a investigação permitirá a Assange "limpar o seu nome". "Desde que Julian Assange foi preso, tem existido uma pressão política na Suécia para reabrir a sua investigação" referiu Kristinn Hrafnsson, editora da organização, em comunicado citado pela Reuters. "A sua reabertura irá dar ao Julian uma oportunidade para limpar o seu nome".