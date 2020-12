'Sugar daddy' diz não querer mais namoros com jovens porque "gastou dinheiro para nada"

Um 'sugar daddy' decidiu deixar de se relacionar com mulheres mais novas após ter levado mais uma 'nega', conta o jornal britânico Daily Star. O homem estava divorciado há quatro anos quando decidiu aderir a um site de namoro norte-americano, através do qual começou a conversar com três mulheres, com as quais acabou por gastar quase 165 mil euros.



"Gastei 165 mil euros enquanto namorava no site e cerca de 90% disso foi com a terceira mulher. Comprei um monte de joias para ela. Compráva-lhe um anel, ela perderia-o ou dizia que tinha sido roubado e eu comprava outro para substituí-lo", disse em entrevista ao site norte-americano Refinery29. Além disso, o homem pagava-lhe ainda o valor do arrendamento da casa.





A primeira mulher que conheceu através desse site admitiu só querer ter sexo com ele por dinheiro, ao passo que a segunda pretendia, além disso, desenvolver uma conexão mental com ele. Quanto à terceira mulher, descreve-a como sendo a "mulher mais perigosa" que já conheceu e assume ainda que foi por causa dela que resolveu desistir de encontrar alguém através deste site."Quero que a química venha antes do lado financeiro para mim", concluiu o homem.