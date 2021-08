Sugerida medicação forçada para doente mental acusado de atear incêndio nos Estados Unidos

Um psiquiatra recomendou na segunda-feira nos Estados Unidos que um invidíduo com doença mental, acusado de atear um incêndio que destruiu 149 casas, seja medicado à força, para permitir que seja considerado apto para ser julgado.

Esta proposta do especialista de um hospital psiquiátrico, divulgada na segunda-feira durante uma audiência no tribunal, não foi discutida em detalhe e tem ainda de ser aprovada por um juiz antes que qualquer medicamento seja dado a Jesper Joergensen, cidadão dinamarquês.

O dinamarquês tem sido repetidamente considerado incapaz de ir a julgamento, tendo sido diagnosticado com um transtorno delirante após o incêndio de Spring Creek, no Estado do Colorado, em 2018.