Suíça anuncia doações ao Fundo Amazónia para preservar a floresta

A Suíça vai passar a fazer doações para o Fundo Amazónia, abastecido com financiamento de diversos países para preservar a floresta e combater a desflorestação. O anúncio foi feito por um representante do governo suíço durante o "Fórum Brasil-Suíça de Investimentos", que está a decorrer em Brasília, a capital federal do Brasil.

Guy Parmelin, conselheiro suíço para as áreas de Economia, Educação e Pesquisa, que participa no Fórum, avançou que as primeiras doações do país europeu devem ser concretizadas já "nas próximas semanas". Ele preferiu, no entanto, não avançar o montante dessas doações nem a periodicidade em que elas ocorrerão.

Nas redes sociais, o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, agradeceu a disponibilidade da Suíça em contribuir com a preservação da Amazónia. O Fundo Amazónico, cujos principais financiadores são a Noruega e a Alemanha, tinha há meses atrás 673 milhões de euros em caixa doados por esses dois países, depois de ter ficado paralisado durante os quatro anos de governo de Jair Bolsonaro, que queria usar o dinheiro não para preservar a floresta, mas para indemnizar invasores para aceitarem deixar a região depois de a explorarem e devastarem.