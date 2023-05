Suíça condena ativistas ambientais que participaram em protesto

A justiça suíça condenou esta quarta-feira 102 ativistas ao pagamento sanções pecuniárias que se manifestaram na terça-feira contra uma exposição de jatos privados que se realizava numa zona adjacente ao aeroporto de Genebra.

Em comunicado citado pela agência noticiosa Efe, as autoridades locais consideraram que os 102 ativistas são culpados de invasão de propriedade, danos materiais e conduta violenta, enquanto um outro, menor de idade, foi enviado para o tribunal de menores.

Um dos condenados foi também considerado culpado de violência ou ameaças contra as autoridades por ter ferido um guarda nos incidentes de terça-feira.

Entre os ativistas detidos, estão três portugueses, disse esta quarta-feira à Lusa o porta-voz do grupo Abolir Jatos Privados (AJP), Noah Zino, que detalhou que um pertence à AJP e dois às organizações Climáximo e Scientist Rebellion Portugal.

A pena consiste numa sanção pecuniária de forma suspensa, pelo que os ativistas apenas terão de a pagar em situação de reincidência, tendo já deixado a custódia judicial.

Organizações ambientalistas como a Greenpeace ou a Extinction Rebellion denunciaram que a intervenção da polícia para retirar os ativistas, tendo recorrido a gás pimenta.

A ação levou as autoridades aeroportuárias a encerrar o tráfego aéreo na zona, embora as organizações ambientais envolvidas tenham afirmado esta quarta-feira que os ativistas não atravessaram as pistas do aeroporto e não tinham intenção de o fazer.

Os detidos vêm de 17 países, incluindo Espanha, Suíça, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Alemanha, e o seu principal objetivo era boicotar a Exposição e Convenção Europeia da Aviação Comercial, a maior feira de aviões privados da Europa.

A controvérsia sobre a utilização de jatos privados não é nova na Suíça. Em janeiro, a Greenpeace criticou a utilização dos aviões para o transporte dos participantes na reunião do Fórum Económico Mundial em Davos, também na Suíça, apontando que os jatos emitiram tanto dióxido de carbono como 350 mil automóveis.