Suíça nega qualquer envolvimento no desvio do avião para Minsk

O Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço negou esta quarta-feira qualquer envolvimento no caso do desvio de um avião comercial para Minsk no domingo.

Num curto comunicado publicado na rede social Twitter, o ministério federal suíço lembra as declarações do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que afirmou que o falso alerta de bomba a bordo, justificação dada por Minsk, foi feito a partir da Suíça.

"As autoridades suíças não tiveram qualquer conhecimento sobre um alerta de bomba no voo da Ryanair entre Atenas e Vílnius, pelo que não houve nenhuma indicação a esse respeito dada às autoridades bielorrussas", lê-se na declaração.