A Suíça confirmou três novos casos de coronavírus COVID-19, o que eleva para quatro o número de casos confirmados no país.A informação foi prestada pela autoridade de saúde do país.No cantão de Genebra, uma pessoa foi testada e os resultados deram positivo. Um casal da zona de Grisons também está infetado."Os três pacientes estão isolados no hospital. A sua condição é boa", indicou o gabinete federal de Saúde Pública.