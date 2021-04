Três cavalos andaram na passada sexta-feira a passear pelos céus do cantão de Jura, na Suíça.



Apesar do insólito da imagem, tratou-se de uma experiência com um propósito nobre, que foi avaliar a capacidade da Força Aérea para transportar rapidamente animais de grande porte feridos ou doentes para tratamento em caso de emergência.

Ver comentários