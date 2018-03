Suites sexuais encontradas em cadeia onde estão presos da Lava Jato

Todas têm casa de banho privativa, com largos espelhos e tudo o que é necessário para um relaxante banho.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:39

Suites para encontros sexuais, com equipamentos modernos e requintes até na decoração, foram encontradas num local onde dificilmente se imaginaria que existissem, uma penitenciária na cidade brasileira do Rio de Janeiro. As suites, quatro ao todo, foram encontradas numa fiscalização de surpresa por promotores do Ministério Público na Penitenciária José Parada Marques, mais conhecida como Prisão de Benfica, onde estão reclusos políticos e empresários corruptos presos pela Operação Lava Jato.

Ao contrário do áspero e desagradável piso de cimento das celas comuns, as quatro suites para encontros íntimos têm piso liso e brilhante, grandes espelhos nas paredes, tapetes e, como num hotel de encontros que se preze, luzes vermelhas no tecto. Todas têm casa de banho privativa, igualmente com largos espelhos nas paredes, e tudo o que é necessário para um reconfortante e relaxante banho, algo impensável para as centenas de milhares de outros presos do Brasil.

Nas suites, entre outros equipamentos, os membros do Ministério Público também encontraram aparelhos de televisão de última geração, um outro luxo inacessível aos presos comuns. Para não restarem dúvidas da finalidade das suites, uma das paredes ostenta um enorme coração encarnado pintado.

Os promotores fizeram a visita surpresa à cadeia depois de receberem denúncias dos privilégios que os corruptos presos pela Operação Lava Jato estavam a receber naquela unidade prisional. Segundo essas denúncias, mulheres estariam a ser contratadas para irem à Prisão de Benfica fazer sexo com os presos da Lava Jato, numa outra gritante ilegalidade.

A Penitenciária José Parada Marques é a mesma onde foi descoberta no final do ano passado uma moderna sala de cinema, instalada, imagine-se, na cela do então mais famoso preso naquela cadeia, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho, já condenado a mais de 100 anos por corrupção e ainda a responder a inúmeros processos.



Na cela foi encontrado na altura um ecrã gigante, equipamentos de projeção de alta definição, e cerca de 160 filmes.

Por causa desse cinema, doado por uma entidade evangélica, Sérgio Cabral Filho foi transferido para uma prisão nos arredores de Curitiba, no estado do Paraná. Mas na Cadeia de Benfica ficaram muitos outros políticos, ex-secretários de governo e empresários igualmente acusados de corrupção no esquema comandado por Cabral e em outros descobertos pela Operação Lava Jato, e a quem, pelos vistos, não faltava realmente nada.