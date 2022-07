O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak voltou esta segunda-feira a reunir o maior número de votos em mais uma ronda de votação para escolher o sucessor de Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e do Governo britânico. O deputado Tom Tugendhat ficou em último lugar e foi eliminado.





Sunak, que venceu todas as votações realizadas até agora, obteve 115 votos, mantendo uma vantagem confortável sobre a segunda candidata mais votada, a secretária de Estado do Comércio, Penny Mordaunt, com 82. A MNE Liz Truss mantém o terceiro lugar, com 71 votos, e a ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch ficou em quarto lugar com 58 votos e deverá ser a próxima a ser eliminada na votação de hoje.