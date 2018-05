Conheça o super-iate de Saddam Hussein que o ditador nunca chegou a usar

Luxuoso barco de 82 metros foi a vítima improvável da guerra no Iraque. Agora, pode virar hotel.

Por Daniela Espírito Santo

Saddam Hussein governou com punho de ferro o Iraque durante largos anos, mas não abdicava dos bons prazeres da vida ocidental. Em seu nome foi construído na Dinamarca o "Basrah Breeze", em 1981, um super-iate de 82 metros, que o ditador iraquiano nunca chegou a utilizar.Há anos que o governo do Iraque tenta encontrar uma função para o enorme barco, que conseguiu recuperar após uma difícil batalha legal, em 2010: o barco foi construído em altura de guerra e acabou por se tornar uma espécie de troféu, tendo passado pela Arábia Saudita, Jordânia e até Nice, antes de regressar ao lugar de onde partiu.No entretanto, o luxuoso super-iate vai envelhecendo, sem deixar, no entanto, de maravilhar quem o descobre: por dentro, há uma suite presidencial com uma cama de tamanho king, cortinas de seda, uma casa de banho dourada e até uma cadeira especial para barbear, que ficou para sempre à espera de ocupante. Há várias salas de jantar e outros quartos, bem como 17 espaços mais pequenos para albergar convidados e 18 cabines para a tripulação.No total, o opulento iate presidencial está avaliado em 30 milhões de dólares, cerca de 25,6 milhões de euros.Tendo em conta que Hussein não chegará a conhecer por dentro o seu iate, uma vez que foi executado em 2006 por crimes contra a Humanidade, o luxo é agora aproveitado por quem trata da sua manutenção e o vai 'passeando' no porto de Basra. Não havendo comprador para o "Basrah Breeze", este vai sendo utilizado pela universidade local em viagens de navegação para estudar a vida marinha."O iate presidencial está em muito boas condições. Todos os motores e geradores estão a funcionar", garante o capitão, citado pelo Daily Mirror Futuramente, há planos para que se torne num hotel flutuante, solução que agrada ao responsável pelo porto daquela cidade."O porto precisa do barco para ser uma estação onde os capitães possam descansar", defendeOutro futuro quer o responsável pelo museu de Basra, que quer que o barco seja atracado ao seu pé e sirva de extensão ao espólio. "As futuras gerações precisam de ver como vivia um ditador", remata Jawad Abdul Kadhim.