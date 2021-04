“Super mutação” da Covid pode ser mais devastadora e resistente às vacinas, avisam especialistas

Cientistas alertaram que uma mutação da Covid-19 pode estar a chegar e ser mais perigosa do que as já conhecidas. Esta variante pode provocar doenças mais resistentes ao sistema imunitário dos seres humanos e destruir anticorpos desenvolvidos por pessoas recuperadas da Covid-19.

Os especialistas sublinham que é fundamental conseguir vacinar o máximo de pessoas possível, de forma a travar as contaminações no mundo. Ao jornal britânico The Sun, o médico do Instituto de Ciências Farmacêuticas do King’s College London, Tony Lockett, revelou: "O efeito vai ser bem mais devastador do que o original, pois as pessoas podem ficar mais doentes e aquelas que tiveram o vírus são infetados novamente com a nova estirpe".

Assim, as vacinas contra a Covid e contra as estirpes vão ter que ser mais resistentes e ajustadas a cada ano, como acontece com a da gripe.

Por agora, os governos estão preocupados com a vacinação em massa para travar a propagação do vírus Sars-CoV-2 de modo a travar a propagação do coronavírus, que já vitimou mais de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo.