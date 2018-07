Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supermercado vende dois mil pastéis de nata por hora no Reino Unido

Especialidade portuguesa é um sucesso em terras de Sua Majestade.

17:37

É uma das especialidades de doçaria portuguesa mais apreciadas. É também um dos doces que apresentamos sempre que queremos mostrar o que de bom se faz em Portugal.



Os famosos "Pastéis de Belém" são prova disso, ou não estivessem sempre pejados de turistas a fazerem fila para provar os populares pastéis de nata.



Esta iguaria chegou agora em força ao Reino Unido, com um supermercado a decidir vender o bolo por pouco mais de 50 cêntimos. Milhares acorreram ao Lidl para provar esta especialidade e o certo é que o sucesso é tanto que a cadeia de supermercados está a vender cerca de dois mil exemplares por hora.



Os fãs do pastel estão a delirar com a novidade e o supermercado até já está a considerar extender o período em que o produto estará à venda. Inicialmente esta venda tinha um tempo limitado, mas o sucesso foi tão grande que poderá estar à venda por mais tempo que o esperado.



"Tem havido uma procura fenomenal e estamos muito satisfeitos em ver que eles são populares entre os nossos clientes ", explicou o chefe do supermercado.