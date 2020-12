Supermercados no Reino Unido aconselhados a acumular stock por receio de Brexit sem acordo

O governo do Reino Unido alertou as cadeias de supermercados para acumular stock de alimentos e outros bens essenciais por temerem que não haja acordo entre o país e a União Europeia nas próximas três semanas.

Boris Johnson e a presidente da comissão da UE, Ursula von der Leyen, concordaram no domingo em continuar com as tensas negociações comerciais, mas os ministros diminuíram as hipóteses de ser feito um acordo.

"Os supermercados estão extremamente preocupados com a compra do pânico. Isso já aconteceu uma vez, devido à evolução da Covid, quando as pessoas começaram a acumular papel higiênico", avançou um consultor ao Sunday Times.

A União Europeia e o Reino Unido vão prosseguir as negociações em busca de um acordo sobre as relações futuras no pós-Brexit, anunciaram este domingo a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico, após uma conversa telefónica.

No dia apontado como a data-limite para decidir se havia ou não condições para um acordo, Ursula von der Leyen e Boris Johnson decidiram afinal fazer (mais) um "esforço adicional" em busca de um compromisso, "mesmo nesta fase tardia", sem se comprometerem com novas datas.

Numa declaração conjunta, e transmitida por Ursula von der Leyen numa curta declaração à imprensa sem direito a perguntas, em Bruxelas, os dois dirigentes apontam que, "apesar da exaustão após quase um ano de negociações, e apesar de vários prazos-limite terem sido sucessivamente falhados", consideram que "é responsável neste momento fazer um esforço adicional".