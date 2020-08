Supremo brasileiro anula sentença de Moro após apontar parcialidade do ex-juiz

O Supremo Tribunal Federal brasileiro anulou na terça-feira a sentença condenatória do 'cambista' Paulo Roberto Krug, ditada pelo ex-juiz Sergio Moro, após apontar parcialidade do magistrado.

Os magistrados julgaram um recurso da defesa do 'cambista' (designação dada a quem faz câmbio de moeda) , condenado por alegada fraude no antigo Banco do Estado do Paraná (Banestado), e concluíram que houve "quebra da imparcialidade" do então juiz Sergio Moro.

Para os advogados, Moro agiu de forma irregular ao colher depoimentos durante a verificação da delação premiada (benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar na investigação criminal) do 'cambista' Alberto Youssef, e ao juntar documentos aos autos depois das alegações finais da defesa -- a última etapa de manifestação das partes no processo antes da sentença.