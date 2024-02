Supremo do Brasil mantém prisões de aliados de Jair Bolsonaro acusados de tentativa de golpe

O juiz Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) das investigações sobre ataques às instituições e ao regime democrático, confirmou e manteve na noite desta sexta-feira as prisões preventivas de quatro pessoas muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro detidas esta quinta-feira durante uma megaoperação da Polícia Federal (PF) que também fez busca e apreensão na casa de praia do antigo governante, em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Os presos são acusados num extenso relatório da PF de em 2022 terem participado na estruturação de um plano de golpe de Estado para manter Bolsonaro na presidência mesmo depois de ele ter sido derrotado nas eleições presidenciais de outubro daquele ano por Lula da Silva.

Os quatro presos que tiveram as preventivas confirmadas por Moraes são Felipe Martins, assessor especial de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais e conselheiro jurídico da presidência entre 2019 e 2022, o coronel Marcelo Câmara, que no mesmo período foi um dos ajudantes-de-ordens do então presidente e após o final do mandato, em dezembro de 2022, passou a assessor pessoal, o tenente-coronel Rafael Martins, militar das forças especiais do Exército brasileiro, e Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, o maior do Congresso, pelo qual Bolsonaro tentou a reeleição. Valdemar inicialmente foi alvo somente de uma ação de busca e apreensão no seu apartamento em Brasília, mas durante a revista ao local os agentes encontraram uma arma ilegal e uma pepita de ouro com raro grau de pureza, e ele foi preso em flagrante e sem direito a fiança, pois o ouro é por lei propriedade do Estado e o aliado de Bolsonaro não conseguiu explicar a origem do mineral que guardava.

Os advogados de todos os presos avaliaram as prisões arbitrárias e ilegais, e argumentaram que os seus clientes estão a ser alvo de perseguição política por parte da Polícia Federal, agora sob comando do governo de Lula da Silva, e do juiz Alexandre de Moraes, que Bolsonaro considera o seu pior inimigo. Mas as prisões foram mantidas com base na mesma decisão de 135 páginas que baseou a operação da PF realizada um dia antes, e que pormenoriza, inclusive com vídeos, a preparação da tentativa de rutura democrática que esteve em curso nos últimos meses do mandado de Jair Bolsonaro e que, ainda segundo a corporação, só não foi concretizada porque, no último momento, o alto comando do Exército, que sabia de tudo, decidiu não aderir.