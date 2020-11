Supremo do Brasil suspende censura a filme polémico da Porta dos Fundos que retrata Jesus como homossexual

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, em decisão de última instância, suspendeu esta terça-feira a censura imposta ao polémico filme especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos, em que Jesus Cristo é retratado como homossexual.

Numa decisão unânime, os juízes do STF confirmaram uma medida cautelar que já havia sido concedida em janeiro último pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, e que autorizou a plataforma Netflix a exibir o filme de forma provisória até à decisão final do tribunal.

A exibição do filme foi proibida em dezembro de 2019 por um juiz do Rio de Janeiro, que considerou cabíveis as denúncias de grupos religiosos que acusaram a produção de ofender a fé cristã e de promover o discurso de ódio contra a religião.