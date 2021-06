Supremo dos EUA bloqueia ação contra escravidão infantil na produção de cacau

O Tribunal Supremo dos Estados Unidos da América (EUA) bloqueou uma ação contra as gigantes empresas do setor da alimentação Nestlé e Cargill, cujo objetivo era processar estas empresas por comprarem cacau em fábricas africanas que escravizam crianças.

A decisão foi justificada pelos juízes, oito contra um, que afirmaram que a ação ocorreu fora dos Estados Unidos e, por isso, não tem legitimidade.

O processo começou quando seis cidadãos africanos afirmaram que foram vítimas de tráfico durante a infância, em Mali, África, para trabalharem em fábricas de cacau na Costa do Marfim. As vítimas relatam que estas empresas ajudaram a "perpetuar o tráfico de escravos para manter os preços do cacau baixos", de acordo com a BBC.

O processo já tinha sido rejeitado duas vezes na fase do pré-julgamento, mas foi revisto e enviado para o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Nono Circuito, composto por nove juízes.

Já em dezembro o caso tinha sido discutido publicamente e a administração Trump, que governava na altura, ficou do lado das gigantes alimentares.

O advogado das vítimas, Paul Hoffman, em declarações à CBS News confessa que está "desapontado com o atraso do Tribunal na longa busca dos clientes por justiça", mas que não vai desistir.

Os seis africanos alertam para a situação de escravidão que se vive nas fábricas de cacau em África, avisando que existem milhares de crianças nesta situação.

A Costa de Marfim é responsável por 45% da produção mundial de cacau. A África ocidental já tem sido ligada a vários casos e processos judiciais ao longo dos anos por utilizar mão de obra escrava infantil.