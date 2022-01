O Supremo Tribunal dos EUA bloqueou esta quinta-feira a decisão de Joe Biden de obrigar a vacinação contra a covid-19 a empresas com mais de 100 trabalhadores, provocando um grande revés nos esforços do presidente democrata no combate à pandemia.O Supremo, por outro lado, validou a obrigatoriedade da vacinação para funcionários de estruturas de saúde que beneficiem de verbas estatais.