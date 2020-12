Supremo espanhol confirma prisão perpétua para madrasta que assassinou o pequeno Gabriel Cruz, de oito anos

Ana Julia Quezada, a mulher espanhola que asficiou o enteado, Gabriel Cruz, de oito anos, até à morte em fevereiro de 2018, viu o seu recurso no Supremo Tribunal de Justiça espanhol ser rejeitado. Este tribunal confirmou a pena a que Ana Julia foi condenada: tornou-se a primeira mulher a ser condenada a prisão perpétua, com hipótese de ser revista, em Espanha.



Os magistrados recusaram o recurso e confirmaram a decisão do Trbunal Superior de Justiça da Andalúzia, que a 30 de fevereiro de 2019 confirmou a decisão de condenar a madrasta assassina a prisão perpétua. Anteriormente, a mulher já tinha sido dada como culpada do crime, ocorrido na quinta dos avós do menino, e recorrido para um tribunal de instância superior.



