Supremo força Donald Trump a mostrar rendimentos

O Supremo Tribunal dos EUA determinou esta quinta-feira que Donald Trump deve entregar as suas declarações de rendimentos e outros registos financeiros a um Grande Júri de Nova Iorque que está a investigar as suas finanças, mas rejeitou um pedido idêntico do Congresso. A decisão não significa que os rendimentos de Trump serão tornados públicos, pelo menos imediatamente, já que, ao serem entregues ao Grande Júri, ficam automaticamente sob segredo de Justiça.Os juízes do Supremo votaram 7-2 para forçar o presidente a acatar a intimação do procurador-geral de Nova Iorque, Cyrus Vance, para entregar os registos financeiros ao Grande Júri que investiga os alegados pagamentos feitos por Trump a duas ex-amantes, a ex-atriz pornográfica Stormy Daniels e a ex-modelo da Playboy Karen McDougal. Os advogados de Trump alegaram que o presidente tinha imunidade, mas os juízes consideraram que "nenhum cidadão, nem mesmo o presidente" está acima da Lei.Já no segundo caso, os juízes votaram igualmente por 7-2 para devolver o pedido do Congresso aos tribunais inferiores, alegando que não foram devidamente avaliadas as questões relacionadas com a separação de poderes, o que significa que as declarações de rendimentos do presidente americano, Donald Trump, não serão conhecidas antes das presidenciais de novembro.