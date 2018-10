Supremo proíbe polícia de continuar a invadir universidades onde há atos pela democracia

Magistrada também declarou sem efeito legal as punições já impostas a docentes e universitários.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 12:43

A juíza do Supremo Tribunal Federal (STF) Carmen Lúcia, proibiu este sábado as polícias de todo o Brasil de continuarem a invadir universidades públicas onde professores e estudantes se manifestaram contra Jair Bolsonaro ou a favor da democracia. A magistrada também declarou sem efeito legal as punições já impostas a docentes e universitários e mandou devolver todos os equipamentos apreendidos, como computadores.

Nos últimos três dias, pelo menos duas dezenas de universidades públicas em nove estados brasileiros foram invadidas pela polícia com autorização de juízes eleitorais e os agentes interromperam aulas e debates onde a segunda volta das presidenciais deste domingo eram o assunto e onde o favorito, o deputado de extrema-direita Jair Bolsonaro, era criticado. Faixas que nem citavam Bolsonaro mas tinham dizeres como "Fascismo não" e outras defendendo a democracia no Brasil foram arrancadas, supostamente porque esses juízes eleitorais interpretaram esses atos como favoráveis ao outro candidato que disputa a segunda volta, Fernando Haddad.

Ainda não se sabe se essas ações policiais foram uma triste coincidência ou se houve uma operação orquestada. Chama a atenção que só tenham sido invadidas universidades que, direta ou indirectamente, criticavam Bolsonaro.

A invasão dos campus acadêmicos, em alguns casos de arma na mão, provocou uma vaga de protestos, que incluiu entidades universitárias, de direitos humanos, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e diversos juízes do próprio Supremo Tribunal. Na noite de sexta-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, instaurou no STF um pedido urgente para que a máxima instância da justiça brasileira impedisse a continuação desses atos de violência da polícia e dos juízes eleitorais, e Carmen Lúcia deu este sábado decisão favorável.

Na sua decisão, a magistrada considerou que os juízes eleitorais que determinaram as ações policiais estão a fazer uma interpretação completamente errada da lei e a violar o direito constitucional de todos os cidadãos de manifestarem livremente o seu pensamento e a sua opinião. Carmen Lúcia lembrou que as universidades são um espaço autónomo e de livre pensamento, e um outro magistrado do STF, Luiz Roberto Barroso, ao comentar as invasões, afirmou-se chocado com tamanha violência e disse que polícias só devem entrar numa universidade se for para estudar.