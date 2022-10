Supremo rejeita pedido de Trump para intervir no caso sobre buscas do FBI

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou esta quinta-feira o pedido do ex-Presidente Donald Trump para intervir na disputa legal sobre os documentos confidenciais apreendidos durante uma busca do FBI na propriedade do ex-Presidente Donald Trump na Florida.

Na breve resolução divulgada esta quinta-feira, o Supremo norte-americano rejeitou o pedido, sem acrescentar qualquer comentário ou opinião sobre a decisão, noticiou a agência Associated Press (AP).

O recurso de emergência apresentado pela defesa do magnata republicano na mais alta instância judicial dos Estados Unidos pedia a anulação da decisão de um tribunal inferior para permitir ao especialista independente designado a possibilidade de rever os cerca de 100 documentos marcados como 'confidenciais' que foram obtidos nas buscas que decorreram em 8 de agosto.