Supremo Tribunal apoia veto migratório nos EUA

Proibição de entrada de pessoas vindas de países islâmicos “não é discriminatória”.

Por Ricardo Ramos | 11:39

O Supremo Tribunal dos EUA deu esta terça-feira o seu aval à polémica proibição de entrada no país de pessoas provenientes de certos países islâmicos, numa importante vitória para o presidente Donald Trump.



"Supremo Tribunal confirma o veto migratório de Trump. UAU!". Foi desta forma que o presidente norte-americano reagiu no Twitter à decisão dos juízes, que consideraram que a proibição de entrada nos EUA de pessoas provenientes do Irão, Líbia, Somália, Síria e Iémen não constitui discriminação religiosa, como tinha sido determinado por vários tribunais inferiores.



"A decisão do Tribunal é uma tremenda vitória para o povo americano e para a Constituição e dá-nos razão após meses de histerismo dos media e dos democratas, que recusam fazer o que é preciso para proteger as nossa fronteiras", acrescentou Trump.



A proibição, justificada pelo presidente com a necessidade de proteger o país de ataques terroristas, foi uma das primeiras medidas tomadas por Trump após tomar posse, mas foi sucessivamente bloqueada pelos tribunais.