Supremo Tribunal brasileiro discute a criação de uma guarda própria face aos ataques em Brasília

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil Gilmar Mendes afirmou esta terça-feira que está a ser discutida a criação de uma guarda que possa proteger os tribunais, em situações semelhantes àquela que aconteceu em Brasília.

"Nos tribunais, estamos a discutir a existência de algum tipo de guarda que nos possa proteger diante de uma situação como aquele que se colocou [em Brasília, a 08 de janeiro, em que apoiantes do ex-presidente Bolsonaro atacaram a sede dos três poderes]. Mas temos de refletir com muita cautela em torno da desconfiança que se instaurou em relação a essas forças [de segurança]", afirmou Gilmar Mendes, que falava à agência Lusa no final de uma visita à Universidade de Coimbra, onde foi orador numa conferência.

Segundo o juiz conselheiro do STF, há várias discussões em curso no Brasil face aos ataques de 08 de janeiro, nomeadamente se a Praça dos Três Poderes e a Esplanada dos Ministérios "deverão continuar sob a proteção e jurisdição do distrito federal [de Brasília]".