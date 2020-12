Supremo Tribunal brasileiro exige explicações ao governo de Bolsonaro

A juíza do Supremo Tribunal Federal brasileiro Carmen Lúcia pediu explicações ao governo de Jair Bolsonaro sobre as denúncias da suposta ajuda da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), os serviços secretos do país, a um dos filhos do presidente, Flávio Bolsonaro, que é acusado de corrupção. A magistrada deu 24 horas para a resposta do governo.









Para Carmen Lúcia, a denúncia é muito grave e poderá evidenciar o uso pelo presidente Jair Bolsonaro de órgãos do Estado em proveito pessoal. Segundo a revista ‘Época’, a ABIN, por ordem de Bolsonaro, teria produzido relatórios tendentes a ajudar Flávio Bolsonaro a contestar juridicamente a acusação de corrupção feita pelo Ministério Público por atos praticados quando era deputado regional no Rio de Janeiro, além de orientar Flávio sobre lacunas da investigação e indicar onde este poderia ir buscar elementos para anular o processo.

Flávio Bolsonaro é acusado pelo MP de ter montado no seu gabinete de deputado um esquema de desvio de verbas através da devolução para um saco azul de 90% dos ordenados de falsos assessores contratados apenas para esse fim. Com o dinheiro desviado, diz o MP, Flávio teria comprado apartamentos, espaços comerciais e até uma loja de chocolates, pagando sempre em dinheiro vivo sem origem conhecida.