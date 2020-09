O Supremo Tribunal brasileiro, STF, negou esta sexta-feira ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de responder por escrito a interrogatório sobre as acusações que lhe foram feitas em abril pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o acusa de interferência ilegítima na Polícia Federal para tentar proteger os filhos de investigações.



A decisão foi tomada pelo juiz Celso de Mello, que contrariou dessa forma o entendimento dos advogados de Bolsonaro de que o presidente, como chefe de Estado, tem a prerrogativa de responder ao interrogatório por escrito.

Celso de Mello, mais antigo juiz do STF em exercício e que deixa a função em Novembro próximo, é o relator do inquérito instaurado em Maio naquele tribunal máximo sobre as acusações feitas por Moro ao deixar o cargo no final de Abril.



Segundo Celso de Mello, os chefes de poderes, como o presidente da República, só têm a prerrogativa de responder por escrito quando são testemunhas num processo, mas, como no presente caso, quando estão na condição de investigados perdem esse direito.

Numa outra decisão contrária ao entendimento dos advogados de Bolsonaro, o magistrado autorizou representantes de Sérgio Moro a acompanharem a audiência de defesa do presidente. Mais do que isso, os advogados do ex-aliado e hoje considerado inimigo de Bolsonaro poderão inclusive dirigir perguntas directamente ao chefe de Estado.

Ao deixar o cargo no final de Abril, Sérgio Moro acusou Bolsonaro de estar a tentar trocar várias chefias nacionais e regionais da Polícia Federal, exactamente aquelas envolvidas em investigações sobre os filhos do presidente ou que poderiam atingí-los.



Após o pedido de demissão de Moro, Bolsonaro trocou o director-geral da Polícia Federal e vários outros directores da corporação, que investiga ao menos dois filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, por corrupção, e o vereador Carlos Bolsonaro, este último por suspeita de comandar um esquema de disparo em massa de milhões de mensagens com notícias falsas contra adversários do pai.