Supremo Tribunal brasileiro nega pedido de 'habeas corpus' a Lula da Silva

Pedido tinha sido efetuado na passada segunda-feira pelo ex-secretário de Justiça do estado brasileiro do Piauí e por Fellipe Roney de Carvalho.

Por Lusa | 03:20

O juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF), negou na sexta-feira um pedido de 'habeas corpus' para o ex-presidente Lula da Silva, protocolado esta semana por advogados que não integram a defesa do antigo governante.

O pedido tinha sido efetuado na passada segunda-feira por Daniel Oliveira, ex-secretário de Justiça do estado brasileiro do Piauí, e por Fellipe Roney de Carvalho, ambos advogados, mas sem nenhuma ligação com a defesa oficial de Lula da Silva.

Por essa razão, a defesa do ex-presidente brasileiro demarcou-se da posição adotada de forma independente pelos dois advogados e assinou uma petição contra o pedido de 'habeas corpus', por aquele ter sido efetuado "por pessoas estranhas à sua defesa técnica".