Supremo Tribunal brasileiro rejeita novo pedido de libertação de Lula da Silva

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro negou, na quinta-feira, um novo pedido da defesa de Lula da Silva para libertar o ex-Presidente, com base na alegada suspeição dos procuradores da Operação Lavo Jato.

De acordo com a Agência Brasil, a defesa do ex-Presidente pode ainda recorrer à segunda turma do STF.

O pedido de 'habeas corpus' apresentado pela defesa de Lula da Silva foi formulado no início do mês e refere as conversas divulgadas desde junho pelo portal jornalístico 'The Intercept Brasil'.