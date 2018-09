Supremo Tribunal indiano declara que adultério deixa de ser crime no país

Lei tinha mais de 160 anos.

Por Lusa | 10:47

O Supremo Tribunal indiano despenalizou esta quinta-feira o adultério na Índia, ao declarar inconstitucional uma lei do Código Penal com quase 160 anos que permitia ao marido decidir se as relações sexuais da mulher com outro homem eram crime.

Um coletivo de cinco juízes, liderado pelo presidente do Supremo, Dipak Misra, declarou inconstitucional o artigo 497 do Código Penal, que previa penas de até cinco anos de prisão por adultério não consentido pelo marido.

"Qualquer disposição que trate a mulher em desigualdade não é constitucional", disse o juiz Misra, que redigiu o seu veredicto em colaboração com outro dos juízes do coletivo, enquanto os outros três magistrados pronunciaram sentenças individuais em que concordaram com a inconstitucionalidade do artigo.