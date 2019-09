Supremo Tribunal diz que suspensão do Parlamento Britânico é ilegal

O Supremo Tribunal britânico considerou esta terça-feira "ilegal" a suspensão do Parlamento ordenada por Boris Johnson, num veredicto devastador para o primeiro-ministro e para os seus planos de tentar forçar um Brexit sem acordo. A oposição exige a sua cabeça por enganar a rainha e admite avançar com uma moção de censura.Numa decisão unânime, os 11 juízes do Supremo concluíram que o pedido feito por Boris Johnson à rainha para prorrogar (suspender) o Parlamento por cinco semanas "visou frustrar ou evitar a capacidade dos deputados de cumprirem as suas funções constitucionais" e, como tal, é "ilegal, nulo e sem efeito". Segundo a juíza-presidente Lady Hale, tal significa que a ordem da rainha para prorrogar o Parlamento "é como se fosse um papel em branco" e, como tal, "o Parlamento não foi prorrogado".A decisão é uma derrota em toda a linha para Boris Johnson, que tinha justificado a decisão de suspender o Parlamento por cinco semanas com a necessidade de preparar uma nova agenda legislativa para ser apresentada pela rainha a 14 de outubro.Na prática, o Supremo acusou o primeiro-ministro de mentir à rainha sobre as verdadeiras razões para suspender o Parlamento, facto que levou a oposição em peso a pedir a demissão do primeiro-ministro. "Queria convidar Boris Johnson a reconsiderar a sua posição, no significado histórico do termo, e tornar-se o primeiro-ministro com o mandato mais curto de sempre", afirmou o líder trabalhista Jeremy Corbyn, que está a ser pressionado para avançar já hoje, na reabertura do Parlamento, com uma moção de censura contra Johnson.O primeiro-ministro já garantiu que não tenciona demitir-se e prometeu acatar a decisão do Supremo, com a qual disse "discordar profundamente", embora deixando no ar a possibilidade de voltar a pedir nova prorrogação.Boris Johnson garantiu que a sua intenção continua a ser "sair da UE a 31 de outubro haja o que houver", mas admitiu que a decisão do Supremo "não ajuda" os esforços do governo para tentar chegar a um acordo com Bruxelas.O governo anunciou esta terça-feira que tenciona pedir uma nova suspensão do Parlamento durante a conferência anual do Partido Conservador, na próxima semana. "Trabalhamos na assunção de que o pedido será aprovado e a conferência poderá realizar-se", afirmou um porta-voz.