Supremo Tribunal do Brasil comunica a Bolsonaro sobre pedido de impeachment apresentado por advogados

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro mandou um oficial de Justiça intimar o presidente Jair Bolsonaro a posicionar-se, se assim o desejar, sobre o pedido de abertura de um processo de impeachment contra ele feito por um grupo de advogados.



A intimação foi assinada pelo juiz Celso de Melo, a quem o processo foi distribuído por sorteio, mas que é o mesmo que já preside a outra ação contra o governante, a que investiga acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que Bolsonaro usou o cargo para interferir na Polícia Federal visando proteger os filhos de investigações daquela corporação em que eles surgem como suspeitos.

A ação pedindo a abertura de um processo de afastamento de Bolsonaro foi instaurada no STF no passado dia 23 de Abril por um grupo de advogados, que acusam o presidente da República de diversos crimes de responsabilidade que, segundo eles, justificam a destituição. Entre esses crimes os causídicos indicam a participação do presidente em diversos atos de rua em que os manifestantes pediram uma intervenção militar no Brasil para perpetuar Bolsonaro no cargo com poderes absolutos e o fechamento do Congresso e do próprio Supremo Tribunal, o que viola a Constituição, a demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, elogiado nacional e internacionalmente mas que foi demitido por não aceitar determinações do chefe de Estado para acabar com medidas de isolamento e tornar obrigatório o uso da polémica Cloroquina no tratamento do Coronavírus, e, ainda, maus exemplos dados pelo presidente ao desrespeitar insistentemente as medidas de distanciamento social, incentivando outros cidadãos a fazê-lo e, na opinião dos advogados, colocando milhares de vidas em risco.

Não é ao STF que compete iniciar um processo de impeachment contra o presidente da República e sim ao presidente da Câmara dos Deputados, actualmente o deputado Rodrigo Maia. Por isso os advogados não pedem ao tribunal a instauração de um pedido de afastamento mas sim que o órgão obrigue Maia a fazê-lo.

O parlamento brasileiro tem neste momento mais de 30 pedidos para abertura de processo de afastamento de Bolsonaro, baseados nos mais diversos crimes supostamente praticados pelo governante e apresentados por parlamentares, partidos, entidades da sociedade civil e até cidadãos anónimos.No entanto, e apesar de ser constantemente hostilizado por Bolsonaro, que o acusa de, ao não aprovar medidas polémicas do governo, estar a tentar derrubá-lo, Rodrigo Maia tem-se recusado a acolher e autorizar o início de uma dessas acções, alegando que, no momento em que o país vive uma aceleração descontrolada da pandemia de Coronavírus, que até este sábado já matou 15 mil brasileiros e infetou mais de 220 mil, um longo e desgastante processo de impeachment prejudicaria ainda mais o combate à doença e o esforço comum que todos os poderes devem realizar para salvar vidas.