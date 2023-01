Supremo Tribunal do Irão condena à morte mais um dos detidos em protestos

O Supremo Tribunal do Irão confirmou a pena de morte decretada contra Mohammad B., acusado de ter ferido um agente das forças de segurança iranianas com uma faca, indicou esta segunda-feira a imprensa local.

Segundo o portal de notícias jurídicas do Irão, Misan, a sentença de sábado baseia-se no crime de 'moharebé', traduzível como "fazer guerra a Deus" ou "fazer guerra a Deus e ao Estado", e ainda por ter ateado fogo num edifício público, durante os protestos que se seguiram à morte da jovem curda Mahsa Amini, a 16 de setembro de 2022.

Com mais esta sentença, são já mais de duas dezenas os condenados à pena capital na sequência das manifestações de protesto que se seguiram à morte de Amini, que sucumbiu a ferimentos aparentemente causados pela polícia dos costumes iraniana, que a tinha detido a 13 de setembro sob a acusação do uso indevido do 'hijab', o véu islâmico.