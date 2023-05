Supremo Tribunal do Paquistão ordena a libertação do ex-primeiro-ministro detido por crimes de fraude

O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a libertação do ex-primeiro-ministro Imran Khan, detido na terça-feira após ser associado a crimes de fraude no caso Qadir Trust, informa a Reuters.A prisão do político provocou violentos protestos em todo o país do sul da Ásia. As tensões aumentaram nas principais cidades após a detenção com centenas de apoiantes a bloquearem as ruas de Lahore, cidade natal de Khan.Os manifestantes também bloquearam uma estrada importante na cidade portuária de Karachi, de acordo com a agência de notícias.