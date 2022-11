O Supremo Tribunal do Reino Unido determinou esta quarta-feira que a Escócia só poderá realizar um novo referendo sobre a independência com autorização do Parlamento britânico, num duro golpe para as aspirações da Primeira Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que tinha prometido realizar a consulta em outubro do próximo ano.

Sturgeon prometeu acatar a decisão do tribunal e rejeitou realizar um referendo ilegal, mas advertiu que as próximas eleições na Escócia serão "um referendo de facto" sobre a independência.