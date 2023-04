Supremo Tribunal dos EUA adia por dois dias decisão sobre caso da pílula abortiva

O Supremo Tribunal norte-americano adiou esta quarta-feira por mais dois dias a sua decisão sobre a proibição a nível nacional da pílula abortiva "mifepristone" ordenada por um juiz federal no Texas.

O Supremo Tribunal tinha mantido a restrição até à meia-noite desta quarta-feira, mas o juiz Samuel Alito ordenou que o bloqueio permanecesse em vigor até sexta-feira às 23h59 para ganhar tempo para considerar o caso.

No centro da disputa legal está a aprovação sanitária de "mifepristone" pela Agência do Medicamento (Agency Food and Drug Administration) há 23 anos, sendo que esta pílula abortiva é utilizada em mais de metade de todos os abortos nos Estados Unidos.