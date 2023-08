Supremo Tribunal dos EUA repõe em vigor lei para controlar 'armas fantasmas'

O Supremo Tribunal de Justiça dos EUA repôs em vigor legislação que visa controlar a proliferação de 'armas fantasmas', armas de fogo sem número de série cada vez mais usadas em crimes em todo o país.

Por cinco votos contra quatro, o Supremo suspendeu uma decisão de um juiz federal no Estado do Texas que invalidou as normas decididas pelo governo de Joe Biden aplicáveis a estas armas.

A regulação vai continuar a vigorar, enquanto o governo recorre da decisão anterior, processo que eventualmente pode voltar ao Supremo.