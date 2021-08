Supremo Tribunal Federal abre investigação a Jair Bolsonaro por alegar fraude nas eleições

O Supremo Tribunal Federal abriu esta quarta-feira uma investigação a Jair Bolsonaro por direto nas redes sociais em que presidente brasileiro dizia que tinha havido fraude nas eleições de 2018 e 2014.

O STF deu um prazo de dez dias para o presidente se manifestar sobre as acusações. Serão ainda alvo de investigação outras pessoas que estavam presentes na transmissão em direto feita por Bolsonaro. Entre eles, o ministro da Justiça, Anderson Torrres.

Bolsonaro repetiu, mais uma vez sem apresentar qualquer prova, as denúncias de que houve fraude nas eleições de 2018 - nas quais, apesar das supostas irregularidades, foi eleito - e de 2014, vencidas por Dilma Rousseff. Alegou ainda que o TSE estaria a preparar uma nova fraude para, em 2022, eleger o ex-presidente Lula da Silva.

Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, que participou no direto, vão ser chamados a depor e a provar as acusações de fraude, ou serão condenados. Além disso, o TSE enviou uma cópia do vídeo ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a abertura de outra investigação contra o presidente, desta feita por difusão de notícias falsas e presumível crime contra o sistema eleitoral, que pode resultar na perda do cargo.