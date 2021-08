Supremo Tribunal israelita faz proposta para evitar despejos de famílias palestinianas

O Supremo Tribunal israelita apresentou esta segunda-feira aos residentes palestinianos do bairro de Sheikh Jarrah, na parte oriental de Jerusalém, um plano para evitar o despejo de várias famílias, processo que em maio esteve na origem de um dos mais violentos e sangrentos conflitos dos últimos anos em Israel.





Apesar da longa espera por uma decisão, o tribunal acabou por propor um compromisso que deixa em aberto a solução. Propôs o tribunal que as quatro famílias no centro do processo permaneçam nas suas casas, desde que aceitem que os terrenos são propriedade de uma empresa de colonos judeus, aos quais devem pagar renda. As famílias em causa têm sete dias para entregar uma lista dos residentes, pelo que a decisão fica adiada.