Surfista com Covid-19 recusa sair da água após 'furar' confinamento obrigatório

Uma mulher foi detida na tarde desta segunda-feira enquanto praticava surf apesar de estar infetada com Covid-19, na praia de Zurriola, em San Sebastián, Espanha, avançou o El País.Os agentes da polícia retiraram a jovem, que trabalha como salva-vidas, do mar, após confirmarem que estava infetada com o novo coronavírus e que devia estar em confinamento em casa.Em seguida, procederam à sua detenção por esta se recusar a parar de surfar e por desrespeitar as ordens das autoridades.

Se la llevan detenida pic.twitter.com/8NVePb3mjm — JaviZone Bolsazone (@JavierSanz) September 7, 2020

De acordo compolícia foi informada durante a tarde de que a mulher estaria a fazer surf, 'furando' o confinamento obrigatório.As autoridades chegaram de barco até à surfista e pediram-lhe para sair da água. A mulher ignorou as exigências dos agentes e só saiu uma hora depois da chegada da polícia.O vídeo da detenção tornou-se viral nas redes sociais em poucas horas.