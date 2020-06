Surfista de 60 anos morre após ataque de tubarão branco

Um surfista de 60 anos morreu após ser atacado por um tubarão branco de três metros perto de Kingscliff, na Austrália.As autoridades confirmaram a morte do homem após testemunhas terem visto o animal a atacar a perna esquerda do surfista enquanto este surfava este domingo.Um amigo e outro surfista dirigiram-se para o mar para salvar o homem de 60 anos e conseguiram trazê-lo para o areal, porém, o ataque feroz foi fatal."A polícia foi informada de que vários surfistas vieram em seu auxílio e fizeram o tubarão fugir antes que o ferido pudesse ser transportado para a costa", revelaram as forças de segurança em comunicado.A vítima ainda não foi oficialmente identificada, mas seria, ao que tudo indica, um morador do estado de Queensland.Segundo a comunicação social australiana, este foi o terceiro ataque mortal de tubarões em 2020 registado no país. Em 2019 foram registados 27 ataques de tubarão, mas nenhum deles fatal.