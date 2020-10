Surfista é perseguido por tubarão e é alertado por drone da presença do animal

Matt Wikinson, um surfista campeão, estava a fazer paddle na sua prancha na praia Sharpes, em Ballina, Austrália, quando começou a ser alertado pelos nadores salvadores daquela praia - que estavam a gravar imagens com um drone - para sair da água.Sem se aperceber do que se estava a passar, Matt é visto nas imagens a remar em direção ao tubarão. O animal começa a nadar em círculos, à volta do surfista. Alertado pelo drone comandado pelos nadadores salvadores, de que haveria perigo, Wikinson saiu da água e nem queria acreditar no que se tinha passado quando viu o vídeo."Ouvi salpicos e barulho, olhei à minha volta e não vi nada. Então o drone desceu e alertou-me para um tubarão perigoso na área", começa por explicar.Foi então que rumou para o areal onde viu o quão próximo esteve. A praia foi evacuado até ao dia seguinte devido à presença do tubarão.