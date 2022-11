Surto de cólera já matou 80 crianças e é agravado pela fome no país

Um surto de cólera no Haiti já matou pelo menos 80 crianças desde o início de outubro, agravando a crise no país, onde quase dois milhões de menores passam fome, alertou esta quarta-feira a Unicef.

De acordo com o Ministério da Saúde haitiano, a cólera já matou mais de 200 pessoas desde que as primeiras mortes foram anunciadas, no início do mês passado, e outras 9.300 estão hospitalizadas, mas os especialistas acreditam que muitos dos casos ainda não foram notificados pelo, que o número real deverá ser muito superior ao registado.

"Cerca de 40% dos casos de cólera envolvem crianças, com nove em cada 10 casos relatados em áreas onde as pessoas passam fome", avançou o diretor da unidade de programas de emergência da Unicef (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância), Manuel Fontaine, que está a realizar uma visita ao Haiti.